وأضافت المصادر، حسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أنه من المقرر أن تتقدم الشركتان الأمريكيتان "فايزر" و"موديرنا" إلى تعاملات على اللقاح الجديد بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام منتجاتهما في اليابان قريبًا.



وأفادت المصادر بأن لجنة وزارة الصحة سوف تناقش الاثنين المقبل ما إذا كان يتعين على اليابان تقديم اللقاح الجديد.



وتخطط الحكومة اليابانية لجعل اللقاح متاحًا لكبار السن أولاً لأنهم أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة، قد يصبح الأشخاص الأصغر سنًا مؤهلين للحصول على الجرعة اعتمادًا على مدى فعاليتها.



وارتفعت حصيلة الإصابات اليومية في اليابان إلى مستوى قياسي بلغ 249 ألفا و830 حالة، يوم الأربعاء الماضي، مع استمرار العدد في الارتفاع منذ أوائل يوليو الماضي وسط الموجة السابعة من الوباء مدفوعة بسلالة "أوميكرون" شديدة العدوى.