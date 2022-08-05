الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل العمل فى قطاعات النظافة والإنارة

الإسماعيلية- صبرى غانم

اكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على الاهتمام بالقطاعات الخدمية و التنموية، على مستوى كافة مراكز و مدن محافظة الإسماعيلية وتكثيف الاعمال خلال أيام الأجازات.

وتتفيذا للتوجيهات قامت الوحدة المحلية لمركز و مدينة القنطرة شرق اليوم، الجمعة، بمتابعة العمل على رفع القمامة و المخلفات من عدة مناطق بعزبة الغطوس منها شارع الجيش، التحرير، مكتب البريد، اسيوط، مدرسةالشهيد محمد صلاح رياض و منطقة سوق الأربعاء بالمدينة القديمة.

كما قامت فرق النظافة بالمركز برفع القمامة والمخلفات من الصناديق الخاصة بالوحدة ورفع الأتربة من جوانب الرصيف وذلك في نطاق منطقة الإسكان الاجتماعي بالمدينة الجديدة.

و في مركز ومدينة ابوصوير استمرت أعمال النظافة و رفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة والطريق الرئيسي وشارع المعاهدة بسيارة المكبس.

وفي قرية الواصفية تم استكمال اعمال رفع مخلفات القمامة من التجمعات السكانية وأسفل كوبري الواصفية العلوي وعزبة العطارة ومجمع المدارس.

وفي قرية السبع آبار الغربية تم رفع مخلفات القمامة من ابو عياد وأبو منصور ومساكن ابومنصور والايواء والمجزر وكسح خزانات مساكن ابومنصور والايواء.

كما تم رفع مخلفات القمامة من طريق فؤاد سعد الدين بقرية السبع آبار الشرقية.

و في مركز و مدينة فايد، قامت الوحدة المحلية ، اليوم الجمعة برفع مخلفات القمامة من عموم المدينة و القري التابعة لها بحمولة وصلت 103 طن تقريبا من قري فنارة و كسفريت و أبوسلطان والهويس و

سرابيوم.

كما تم استكمال لاعمال الكهرباء فى قرية فنارة وقرية الهويس.





