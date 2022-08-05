النظام الغذائى الغنى بالفواكه والخضروات يساعد الأطفال المصابين بفرط الحركة

كتب – حسام الشقويرى

أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات قد يساعد الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على تحسين قدرتهم على التركيز، وكجزء من دراسة أكبر.

ووفقا لما نشره موقع healthyfood طلب الباحثون من آباء 134 طفلاً يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه إكمال استبيان مفصل حول الأطعمة النموذجية التي تناولها الأطفال، وتقول المؤلفة المشاركة إيرين هاتسو إن الأطفال الذين تناولوا المزيد من الفاكهة والخضروات أظهروا أعراضًا أقل حدة لعدم الانتباه.

وفي دراسة منفصلة وجد الباحثون أن تناول مكمل غذائي متعدد الفيتامينات والمعادن كان مرتبطًا بتحسن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وأعراض خلل التنظيم العاطفي، وتظهر الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي يوفر جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال قد يساعد في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، كما يقول هاتسو.

كيف تساعد أطفالك على اكل المزيد من الفاكهة والخضروات



1 – التقطيع لقطع صغيرة

قد يكون الأطفال أكثر ميلًا لتناول الفاكهة والخضروات عندما يتم تقطيعهم إلى قطع صغيرة الحجم، ومن الأسهل والأكثر متعة تناول الطعام بهذه الطريقة.

2 – زراعة الخضراوات والفاكهة

إذا زرعت رقعة خضراوات مع أطفالك، فمن المرجح أن يأكلوا ثمار عملهم.

3 – الدعم والمثابرة

من الطبيعي جدًا أن يرفض الأطفال الأطعمة الجديدة، وإذا لم يحبوا خضراوات جديدة في المرة الأولى التي قدمتها فيها ، امنحهم المزيد من الفرص لتجربتها مرة أخرى ، في مناسبات أخرى، و في بعض الأحيان يحتاجون إلى تجربة كميات صغيرة من 10 إلى 12 مرة قبل أن تصبح مقبولة، وامدحهم على تجربة أشياء جديدة.

4 – كن قدوة جيدة لأبنائك

لا فائدة من الإصرار على أن أطفالك يأكلون طعامًا لن تأكله، وإذا كنت تريدهم أن يأكلوا الكثير من الخضار، فتأكد من أنك تفعل ذلك أيضًا.

5 - تقديم الخضراوات نيئة

غالبًا ما يفضل الأطفال الخضار النيئة على المطبوخة، وإذا كان طفلك لا يحب الجزر المطبوخ، على سبيل المثال فقد يستمتع به نيئا.