اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

"المصنفات" تضبط 283 قضية متنوعة في حملات مكبرة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 09:09 م
"المصنفات" تضبط 283 قضية متنوعة في حملات مكبرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى- عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (147) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال ألعاب إلإلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها).
 
 

شرطة المصنفات

حقوق الملكية

الملكية الفكرية

جرائم المطبوعات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة