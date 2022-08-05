"المصنفات" تضبط 283 قضية متنوعة في حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضى- عبد الله محمود

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط (283) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بينها (147) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المقاهى والكافيتريات تقوم بعرض مصنفات سمعية وبصرية عن طريق الشاشات وعرض قنوات فضائية مشفرة بدون تعاقد تجارى - محال ألعاب إلإلكترونية تقوم بإستخدام إسطوانات مقلدة ومنسوخة بدون ترخيص).

وأسفرت الجهود عن ضبط (136) قضية فى مجال جرائم المطبوعات تم خلالها (ضبط وإتخاذ الإجراءات القانونية قبل عدد من المطابع والمكتبات بدون ترخيص والقائمين عليها).