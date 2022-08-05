المحكمة الإدارية فى باريس تعلق عملية ترحيل مغربى متهم بـ"التطرف"

إيمان حنا

علقت محكمة باريس الإدارية قرار ترحيل الإمام والواعظ حسن إكويسن إلى المغرب، معتبرة أنه قرار سيضر بحياته الخاصة والعائلية، حسبما أعلنت محاميته لوسى سيمون، حسب صحيفة هيسبريس المغربية.

وأضافت سيمون، التى ترافعت عن إيكويسن، في جلسة أمس الخميس، أمام هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية، أنه "بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو"، ملتمِسةً من المحكمة "حماية الحريات الأساسية" بتعليق أمر الترحيل.

وكان جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن الأسبوع الماضي، طرد هذا الداعية الذي يمارس نشاطه في إحدى مقاطعات الشمال، مرجحا بأنه "قريب من جماعة الإخوان المسلمين"، واتهمته السلطات الفرنسية بـ"الدعوة إلى الكراهية والعنف تجاه الجالية اليهودية".

في سياق متصل، كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد رفضت، الخميس أيضا، طلبا بوقف طرد حسن إكويسن؛ بينما أطلقت شخصيات ثقافية وحقوقية فرنسية عديدة عريضة تطالب فيها الحكومة الفرنسية ورئيس البلاد إيمانويل ماكرون بتوقيف قرار الطرد الذي يستهدف، حسبهم، "قيم الجمهورية الفرنسية الخامسة وهويتها".