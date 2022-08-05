المتهمون بالتنقيب عن الآثار فى منشأة ناصر: هدفنا تحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

اعترف 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل فى منشأة ناصر، أمام النيابة العامة بجنوب القاهرة، بأن هدفهم من القيام بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم تحقيق الثراء السريع.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، حيث وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (4 أشخاص " أحدهم مالك العقار محل الواقعة" – مقيمين بدائرة القسم) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها متر بعمق 7 أمتار- أدوات التنقيب).

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.