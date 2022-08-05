المتهمان بقتل حارس حديقة فى القليوبية: "منعنا من السرقة فقتلناه"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

"منعا من السرقة فقتلناه"، بهذه الكلمات اعترف لصوص حاولوا سرقة حديقة في القليوبية، ولدى اعتراضهم من قبل الحارس أطلقوا الرصاص عليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (حارس خصوصى - مقيم بدائرة المركز)، وبها عيارين ناريين بالرأس والصدر .

بالفحص تبين أنه حال تواجد المجنى عليه بعمله كحارس بحديقة موالح ملك أحد الأشخاص بذات الناحية، شاهد بعض الأشخاص حال شروعهم فى سرقة بعض الزوايا الحديدية من داخل الحديقة فحاول منعهم واعتراضهم، فقام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصان - مقيمان بمحافظة القليوبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهما أمكن ضبط (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " المستخدمين فـى الواقعة).