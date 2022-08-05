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المالية: نستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:00 ص
المالية: نستهدف تحصيل 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية الدكتور محمد معيط - وزير المالية
كتبت نورا فخرى

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تستهدف الحكومة خلال العام المالي الجديد 2022/2023 تحصيل حصيلة قدرها 6 مليار جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، حسبما أفاد البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. 
 
وتأتي هذه المستهدفات ضمن حزمة من الإصلاحات والافتراضات التي تعتزمها وزارة المالية في موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، ووردت تفصيلا في البيان المالي. 
 
يشار إلى أن قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).
 
وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد اقساط القروض نحو965 مليارا و488 مليون جنيه.
 
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).

مجلس النواب

الحكومة

المالية

الطروحات الحكومية

موازنة 2223

اليوم السابع بلس



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