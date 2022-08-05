اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئى تتفقد مطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

قامت اللجنة العليا للتفتيش الأمنى والبيئي برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، بحضور غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وممثلى كافة الجهات المعنية بجولة تفقدية بمطار القاهرة الدولى بمبانيه (1 ، 2 ، 3) والصالة الموسمية، وذلك استمرارا للجولات الميدانية التى تقوم بها اللجنة، والتى تأتى فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني لمتابعة وتقييم الوضع الأمني والصحي والبيئي بالمطارات المصرية.

تفقدت اللجنة الطرق المؤدية للمطار بمبانيه الثلاث ومداخل ومخارج الطرق بعد تطويرها لتبرز الوجه الجمالى والحضارى لمطار القاهرة الدولى وكذلك الأسوار من الداخل والخارج وأبراج الحراسة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الأمنية.

كما تفقدت اللجنة صالات السفر والوصول الداخلى والدولى بمبانى الركاب ( 1, 2 ,3 ) والصالة الموسمية والأسواق الحرة وصالات الخدمة المميزة والصالة الحكومية ومتحف الآثار وفندق الترانزيت والحجر الصحى وكاونترات الجوازات وكاونترات إنهاء إجراءات السفر، ومنظومة السيور بمبنى الركاب رقم 3 والتى يتم تطويرها لتسع عدد 6000 حقيبة / ساعة بدلاً من 4200 حقيبة / ساعة وإستكمالاً لتطوير المنظومة ستصل السعة الإستعابية إلى 12000 حقيبة / ساعة مع انتهاء مراحل التطوير.

كما تم تفقدت اللجنة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة بمبانى الركاب والتأكد من كفاءة تشغيلها والمشاية الكهربائية الجديدة التى تصل بين الجراج متعدد الطوابق ومبنى الركاب 2 حيث تصل الطاقة الاستيعابية للجراج 3620 سيارة.

جدير بالذكر، أن مطار القاهرة الدولى حقق نجاحاً كبيراً على مستوي القارة الإفريقية، من حيث حركة الركاب والشحن الجوي، حيث تصدر القائمة التى أصدرها المجلس الدولى للمطارات (ACI) لأول عشر مطارات إفريقية بحصوله على المركز الأول من حيث عدد الركاب فى عام 2021، حيث أستقبل11 مليوناً و346 ألف راكب متفوقاً على مطارات جنوب إفريقيا ونيجيريا وأثيوبيا والمغرب وكينيا، كما حصل على المركز الثاني فى حركة شحن البضائع حيث تم نقل 333 ألفاً و536 طن بضائع.