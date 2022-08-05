الكشف على 900 شخص بقافلة طبية مجانية بقرية الشرقى سمهود بقنا ضمن حياة كريمة

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 900 مواطن فى 6 تخصصات طبية بواقع " 330 حالة طب أطفال، 238 حالة أمراض باطنة، 160 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 102 حالة جراحة عامة، 36 حالة أمراض نساء وتوليد ، 34 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ88 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 95 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى.