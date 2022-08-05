القوات الجوية الأمريكية تتهم أحد أفرادها بشن هجوم على قاعدة فى سوريا

كتبت: نهال أبو السعود

تم توجيه الاتهام إلى رقيب فني بالقوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق بهجوم في أبريل على قاعدة ‏عسكرية أمريكية في شمال سوريا أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية ، وفقًا لبيان صادر عن ‏القوات الجوية.‏

وفقا لشبكة سي ان ان، اتهم الرقيب ديفيد د. بالتقصير في أداء الواجب، تدمير الممتلكات العسكرية، ‏خطر التهور؛ الوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي لغرض غير مصرح به والحصول على معلومات سرية.‏

وذكرت سي إن إن لأول مرة في يونيو أن الجيش الأمريكي كان يحقق فيما إذا كان أحد أفراد الخدمة ‏الأمريكية فجر قنابل في هجوم من الداخل على قاعدة أمريكية صغيرة في شمال سوريا.‏

ووجهت التهم بعد تحقيق جنائي في الحادث الذي وقع في القرية الخضراء بسوريا، تم تفجير مجموعتين ‏من المتفجرات على القاعدة أدى تحقيق أجرته شعبة التحقيقات الجنائية في الجيش ومكتب ‏التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية إلى اعتقال الرقيب في يونيو ‏

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في قاعدة هيل الجوية في 23 أغسطس وقالت القوات الجوية في ‏بيانها إن أي شخص يواجه اتهامات "يُفترض أنه بريء ما لم تثبت إدانته".‏

في البداية ، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن هجوم 7 أبريل نجم عن إطلاق نار غير مباشر على ‏القاعدة بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة. ومع ‏ذلك ، بعد أسبوع ، قال بيان عسكري إنه بعد مزيد من التحقيق يُعتقد أن الهجوم نتج عن وضع عبوات ‏ناسفة متعمدة من قبل أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة.‏

ووصف مسؤولان لشبكة سي إن إن المتفجرات المستخدمة بأنها "ليست ضئيلة" ولها قوة تفجير أكبر ‏من القنبلة اليدوية. ‏

بعد الحادث ، بدأ "تحقيق القائد" من قبل القيادة المركزية الأمريكية ، التي تشرف على العمليات في ‏سوريا ، لكن تم تسليمه إلى قسم التحقيقات الجنائية عندما أصبح واضحًا أن النمط المتفجر لم يكن ‏ناتجًا عن نيران واردة ، حسب مسؤولين.‏