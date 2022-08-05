القوات الجوية الأمريكية تتهم أحد أفرادها بشن هجوم على قاعدة فى سوريا

تم توجيه الاتهام إلى رقيب فني بالقوات الجوية الأمريكية فيما يتعلق بهجوم في أبريل على قاعدة عسكرية أمريكية في شمال سوريا أسفر عن إصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية ، وفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية.
وفقا لشبكة سي ان ان، اتهم الرقيب ديفيد د. بالتقصير في أداء الواجب، تدمير الممتلكات العسكرية، خطر التهور؛ الوصول إلى جهاز كمبيوتر حكومي لغرض غير مصرح به والحصول على معلومات سرية.
وذكرت سي إن إن لأول مرة في يونيو أن الجيش الأمريكي كان يحقق فيما إذا كان أحد أفراد الخدمة الأمريكية فجر قنابل في هجوم من الداخل على قاعدة أمريكية صغيرة في شمال سوريا.
ووجهت التهم بعد تحقيق جنائي في الحادث الذي وقع في القرية الخضراء بسوريا، تم تفجير مجموعتين من المتفجرات على القاعدة أدى تحقيق أجرته شعبة التحقيقات الجنائية في الجيش ومكتب التحقيقات الخاصة بالقوات الجوية إلى اعتقال الرقيب في يونيو
ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية في قاعدة هيل الجوية في 23 أغسطس وقالت القوات الجوية في بيانها إن أي شخص يواجه اتهامات "يُفترض أنه بريء ما لم تثبت إدانته".
في البداية ، قال مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن هجوم 7 أبريل نجم عن إطلاق نار غير مباشر على القاعدة بطريقة مماثلة لهجمات الصواريخ وقذائف الهاون التي نفذتها الميليشيات في المنطقة. ومع ذلك ، بعد أسبوع ، قال بيان عسكري إنه بعد مزيد من التحقيق يُعتقد أن الهجوم نتج عن وضع عبوات ناسفة متعمدة من قبل أفراد مجهولين في منطقة لتخزين الذخيرة.
ووصف مسؤولان لشبكة سي إن إن المتفجرات المستخدمة بأنها "ليست ضئيلة" ولها قوة تفجير أكبر من القنبلة اليدوية.
بعد الحادث ، بدأ "تحقيق القائد" من قبل القيادة المركزية الأمريكية ، التي تشرف على العمليات في سوريا ، لكن تم تسليمه إلى قسم التحقيقات الجنائية عندما أصبح واضحًا أن النمط المتفجر لم يكن ناتجًا عن نيران واردة ، حسب مسؤولين.
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