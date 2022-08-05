العثور على شاب زعم أصدقاؤه غرقه فى بحر بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن طارق عثمان، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن العثور على شاب زعم أصدقائه غرقه عقب نزوله البحر قبل الساعة السادسة صباحًا وذلك أمام مطار الجميل غرب المحافظة خارج المنطقة الخاضعة لإدارة الشاطئ وفي غير المواعيد المحددة لنزول البحر.

وأشار مدير إدارة شاطئ بورسعيد إلى أنه تلقى بلاغًا بادعاء أصدقاء شاب يدعى: العربي إبراهيم محمد الطناحي، البالغ من العمر 27 عاما، مقيم في نطاق حي الزهور، بممارسة السباحة أمام المطار خارج النطاق المكاني لفرق الإنقاذ، وذلك قبل السادسة صباحًا، رغم أنه غير مسموح بالسباحة قبل الثامنة صباحًا، وأنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة والبحث عن الشاب على الشاطئ وفي البحر، والتأكد من تفاصيل الواقعة وحقيقة غرق الشاب من عدمه، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وأكد على أنه جرى العثور على الشاب وأنه لم يتعرض للغرق كما ادعى أصدقاؤه، وجرى اصطحاب الشاب وأصدقائه إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم بتهمة البلاغ الكاذب.