وقال وزير الخارجية الصيني - في معرض تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع الخامس والخمسين لوزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" في كمبوديا - إنه ليس من حق الولايات المتحدة ارتكاب نفس الخطأ بالسماح بزيارة أخرى لرئيسة مجلس النواب الأمريكى إلى تايوان، مضيفًا : "رئيسة مجلس النواب الأمريكي تجاهلت معارضة الصين القوية لزيارتها لتايوان وتجاهلت إتصالاتها المتكررة فيما يتعلق بهذا الشأن".



وفي معرض دفاعه بقوة عن الإجراءات التي تتخذها الصين في المنطقة، قال الوزير الصيني : "إنه من الطبيعي أن يبدي الجانب الصيني معارضته القوية لقرار الحكومة الأمريكية الخاص بالسماح بزيارة بيلوسي لتايوان"، مضيفًا أن هذه الزيارة كان لها تأثير خطير على سيادة الصين، وأنها تمثل تدخلاً خطيرًا في شئونها الداخلية، كما أنها تشكل انتهاكًا لوعود الولايات المتحدة للصين، وأدت إلى إلحاق ضرر بالعلاقات في مضيق تايوان".



وتابع وزير الخارجية الصيني - فى تصريحاته، بعد الاجتماعات الختامية لرابطة آسيان - أنه يتعين على الولايات المتحدة عدم التصرف بطريقة متهورة حتى لا تتسبب في حدوث أزمة أكبر"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نشرت بعض المعلومات المضللة، حسب وصفه.