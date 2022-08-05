الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم مهرجان رياضى على أحد شواطئ العريش غدا

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستعد مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء لتنظيم مهرجان رياضى على شاطئ البحر غدا السبت، حيث قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المهرجان تتواصل فعالياته من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساءً، وتتضمن كرة قدم شاطئية وكرة طائرة شاطئية وطائرات ورقية وألعاب ترويحية وكاراتيه ومعسكر جوالة وعروض فنية.

وأضاف أن المهرجان متاح المشاركة فيه لجميع الشباب والأسر، لافتًا إلى أنه سوف يتم صرف جوائز قيمة للمشاركين، مشيرًا إلى أن المهرجان يأتى كنشاط ترفيهى تقدمه مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ويستفيد منه كل أهالى مدينة العريش والمصطافين على شاطئ بحر مدينة العريش من أهالي وزوار المحافظة.

وقال إن فرق فنية متخصصة فى كل نشاط من الشباب والرياضة ستقوم بالإشراف على الأنشطة ومتابعة تنفيذها بمشاركة الإدارات الرياضية بالمديرية ومراكز شباب مدينة العريش وحضور من جميع الأهالى ورموز وقيادات المجتمع.

وأضاف أن مراكز الشباب فى مدينة العريش تتواصل فيها الأنشطة الرياضية المنوعة وتم فى مركز شباب السلام بالعريش بداية المرحلة الاولى من درس الخامس "أنا فريدة/ متميزة" تحت شعار (الميزة خلتني فريدة )، ويستهدف دعم كل فتاة، وان يكون لها كيانها الخاص الذي يجعلها مميزه، ومختلفة عن الاخرين (بشكلها- شخصيتها -طريقة تفكيرها -اهدافها -مهارتها)، وفى مركز شباب المساعيد، قدمت فرق الجوالة انشطتها في التطوع ومساعدة الآخرين .