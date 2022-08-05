اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 03:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات البريطانية توجه تهمة "تهديد الملكة" لشاب يحمل قوس فى قلعة وندسور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:21 ص
السلطات البريطانية توجه تهمة "تهديد الملكة" لشاب يحمل قوس فى قلعة وندسور الملكة اليزابيث
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواجه شاب بريطانى، تهمة تهديد الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بالقتل، بعد حيازته سلاح هجومى، بعد أن اعتقلته السلطات البريطانية في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد في العام الماضى.

وكانت السلطات البريطانية، قد ألقت القبض، على شاب يدعى "سينج تشايل"، فى سن العشرين، وكان يحمل قوس ونشاب على أرض القصر، وفقاً لموقع العين الإماراتى.

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

تشايل من ساوثهامبتون، يواجه اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح بغرض إيذاء الملكة اليابيث"، والتي تعد جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842، وهي اتهامات وجهها المدعون البريطانيون للشاب، كما تم اتهام تشايل، بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.

ويخضع سينج تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس الجارى.


الملكة اليزابيث

شاب

اتهام شاب

تهديد الملكة

الشرطة البريطانية

قلعة وندسور



الموضوعات المتعلقة

أغرب الهدايا التى تلقتها الملكة إليزابيث.. صابون الكلاب الأبرز

السبت، 30 يوليه 2022 10:00 ص

مساعدة الملكة إليزابيث تتوقع نهاية حزينة لزواج الأمير هارى وميجان ماركل

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 04:00 م

ديلى ميل: الملكة إليزابيث دعت هارى وميجان لقضاء العطلة الصيفية فى بالمورال

الأحد، 24 يوليه 2022 05:00 م

رحلة البجع فى بريطانيا.. تقييم وإطلاق طيور الملكة إليزابيث بنهر التايمز

السبت، 23 يوليه 2022 06:00 ص

ديلى ميل: الملكة إليزابيث لن تحضر حفل افتتاح ألعاب الكومنولث الأسبوع المقبل

الجمعة، 22 يوليه 2022 04:10 م

الشرطة البريطانية تعتقل مسلحا اخترق أرض قلعة وندسور الملكية

السبت، 25 ديسمبر 2021 06:13 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة