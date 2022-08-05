السلطات البريطانية توجه تهمة "تهديد الملكة" لشاب يحمل قوس فى قلعة وندسور

كتبت ريهام عبد الله

يواجه شاب بريطانى، تهمة تهديد الملكة اليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بالقتل، بعد حيازته سلاح هجومى، بعد أن اعتقلته السلطات البريطانية في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد في العام الماضى.

وكانت السلطات البريطانية، قد ألقت القبض، على شاب يدعى "سينج تشايل"، فى سن العشرين، وكان يحمل قوس ونشاب على أرض القصر، وفقاً لموقع العين الإماراتى.



الملكة اليزابيث

تشايل من ساوثهامبتون، يواجه اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح بغرض إيذاء الملكة اليابيث"، والتي تعد جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842، وهي اتهامات وجهها المدعون البريطانيون للشاب، كما تم اتهام تشايل، بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.

ويخضع سينج تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس الجارى.