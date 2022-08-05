التخطيط: تنفيذ 2427 مشروعا بقطاع التعليم ضمن مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

ساهمت مبادرة "حياة كريمة" فى الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية بالريف المصري حيث يحظى قطاع التعليم بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها فى إطار المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" حيث يتم حالياً تنفيذ 2427 مشروعاً تشمل عدد (1130) مشروع إنشاء مباني مدرسية وعدد (1297) مشروع تطوير ورفع كفاءة لإنشاء وتطوير 1105 فصل تعليمي لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن، وقد تم خلال العام المالي 21/2022 (فقط) صرف ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه لتنفيذ التعليم ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

وذكر تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية وجهت من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).

وارتفع الإنفاق الحكومى السنوى المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.

وأشارت التقرير إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة تُقدّر بنحو 69.2 مليار جنيه، بنسبة نمو حوالي 23% مُقارنة بالعام المالي (21/2022)، وذلك لتنفيذ عديدٍ من البرامج والـمُبادرات.