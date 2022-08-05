التحقيق فى تداول فيديو استغاثة الفنانة ميار الببلاوى لسرقتها بالهرم

كتب محمود عبد الراضي

تباشر جهات التحقيق في الجيزة، التحقيق في تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن استغاثة الإعلامية (ميار الببلاوى - مقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة) بشأن سرقة مبلغ مالى منها.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمسكنها، حيث قررت أنها لم تقدم أية بلاغات فى هذا الشأن، وأنها كانت تحتفظ بمبلغ مالي داخل إحدى الغرف بمسكنها، وبتاريخ 3 الجارى أخذت المبلغ المالى، وتوجهت إلى إحدى الشركات لشراء وحدة سكنية ، إلا أنها اكتشفت وجود نقص بسيط بالمبلغ المالى المشار إليه، فقامت بتداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

بمعاينة مسكنها تبين سلامة جميع المنافذ وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على حقيقة الواقعة.