التحريات تكشف غموض العثور على جثة فتاة داخل سيارة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكى بمنطقة الهرم، وتبين من خلال مناظرة الجثة خلوها من أية إصابات ظاهرية، وجارى تكثيف التحريات للتأكد من سبب الوفاة نتيجة تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل سيارة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة داخل سيارة ملاكى، لا توجد بها أية إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والتوصل لهوية الفتاة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.