البيت الأبيض يستدعي السفير الصيني لإدانة "تحركات بكين" ضد تايوان

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استدعى البيت الأبيض السفير الصيني في واشنطن تشين جانج؛ لإدانة تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للجزيرة والتي أدت إلى تصعيد التوترات في مضيق تايوان هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - في بيان نقلته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الجمعة "بعد تحركات الصين.. استدعينا سفير جمهورية الصين الشعبية تشين جانج إلى البيت الأبيض لمناقشته بشأن الإجراءات الاستفزازية للصين".

وتابع كيربي: "لقد شجبنا الأعمال العسكرية لجمهورية الصين الشعبية، والتي تعتبر غير مسؤولة وتتعارض مع هدفنا الطويل الأمد المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".. مشيرا إلى أن الاستدعاء هو احتجاج يتم تقديمه عبر القنوات الدبلوماسية.

وشمل استعراض القوة الصيني ضد تايوان يوم الخميس إطلاق صواريخ في البحر وتهديد المياه الإقليمية للجزيرة.. وقالت تايوان إن الصين أطلقت 11 صاروخا باليستيا في المياه قبالة سواحلها الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، فيما صرح مسؤولون يابانيون بأن خمسة صواريخ صينية سقطت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وأكد البيت الأبيض للسفير الصيني أنه يريد إبقاء جميع خطوط الاتصال مفتوحة وأنه لم يتغير شيء بشأن سياسة الصين الواحدة للولايات المتحدة، والتي تنص على وجود كيان صيني واحد وليس هناك جيوب مستقلة.. لكن البيت الأبيض شدد أيضا على أنه وجد تصرفات بكين غير مقبولة وسيدافع عن قيمه في المحيطين الهندي والهادئ.