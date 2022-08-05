البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى ومدينة نصر والمصرية للاتصالات

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع كلًا من المصرية للاتصالات إلى 169.704 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 604.737 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 211.084 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 379.130 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 288.713 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 125.608 مليون شهادة، حديد عز عند 73.621 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 662.976 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 936.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 55.2 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.16% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.11%، والعرب على 12.73% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.30%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 233.8 مليون جنيه، 15.6 مليون جنيه، 401.7 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة مليون جنيه، 269.9 مليون جنيه، 380.2 مليون جنيه، على التوالى.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.28% ليصل إلى مستوى 10043 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.87% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.01% ليصل إلى مستوى 12443 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 4061 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 1911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.18% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 3622 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.