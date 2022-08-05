وأوضحت المحكمة -في بيان اليوم الجمعة- أنها قضت ابتدائيًا بقبول الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" شكلًا ورفضه موضوعا.



كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت في 26 يوليو الماضي، قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه للاستفتاء في 25 يوليو الماضي.

يذكر أن الطعن الثالث في نتائج استفتاء 25 يوليو الذي تقدم به حزب "آفاق تونس"، تم الترافع بشأنه أمس الأول /الأربعاء/ وسيتم إصدار الحكم فيه 8 أغسطس الجاري.