اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح مسجد صيدناوى بمركز كفر الدوار بتكلفة 800 ألف جنيه

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:29 م
افتتاح مسجد صيدناوى بمركز كفر الدوار بتكلفة 800 ألف جنيه افتتاح مسجد
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. 
 
 كما أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.    
 
جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجد صيدناوي الكبرى بقرية سيدي غازي بكفر الدوار علي مساحة 446 متر بتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف جنيه.  
 
 وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "دروس من الهجرة النبوية" أن الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة الي المدينة المنورة  حدثاً غيّر مجرى التاريخ، وفاتحة خير في تاريخ الإسلام والمسلمين وتلك الرحلة المباركة حافلة بالدروس العظيمة والحكم الباهرة. 
 
 

افتتاح مسجد

مسجد صيدناوى

أوقاف البحيرة

كفر الدوار

محافظة البحيرة

وزارة الاوقاف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة