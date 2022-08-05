افتتاح مسجد صيدناوى بمركز كفر الدوار بتكلفة 800 ألف جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذى تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

كما أشاد محافظ البحيرة بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح مسجد صيدناوي الكبرى بقرية سيدي غازي بكفر الدوار علي مساحة 446 متر بتكلفة إجمالية بلغت 800 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "دروس من الهجرة النبوية" أن الهجرة النبوية المباركة من مكة المكرمة الي المدينة المنورة حدثاً غيّر مجرى التاريخ، وفاتحة خير في تاريخ الإسلام والمسلمين وتلك الرحلة المباركة حافلة بالدروس العظيمة والحكم الباهرة.