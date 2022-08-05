اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:00 م
أكرم القصاص
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استشهاد 4 فلسطينين بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين فى قصف إسرائيلى على غزة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:30 م
استشهاد 4 فلسطينين بينهم طفلة وإصابة 23 آخرين فى قصف إسرائيلى على غزة غارة - أرشيفية
أ ش أ

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استشهد 4 فلسطينين بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وأصيب 23 آخرين فى قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق متفرقة فى غزة.
 
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حي الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، ما أدى إلى تسجيل عدة إصابات، بينها خطيرة.
 
كما أصيب عدد من المواطنين في غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخاري شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وفي سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.

فلسطين

غزة

إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى



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