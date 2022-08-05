ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 9.. وإصابة 55 آخرين

كتب محمد جمال

أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة، ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة إلى 9 شهداء فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة 55 آخرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، ونشرت قناة اكسترا نيوز، خبرا عاجلا، نقلا عن مصادر مطلعة، بإن هناك اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد فى قطاع غزة والعودة مرة أخرى إلى التهدئة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، عدة غارات صاروخية على قطاع غزة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت شقة سكنية في "برج فلسطين" في حى الرمال وسط غزة، وسيارة في حي الشجاعية شرق غزة، كما أصيب عدد من المواطنين فى غارة شنتها طائرات الاحتلال على بلدة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وفى سياق متصل، قصفت دبابات الاحتلال شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، إضافة إلى وسط قطاع غزة، ومنطقة "شراب العسل" شرق خان يونس جنوب القطاع.