ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا لـ 5 ملايين و274 ألف

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ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و274 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم الجمعة أن البلاد استقبلت أمس الخميس 25 ألف وافد من أوكرانيا، مقابل وصول 24 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه. مشيرة إلى أن عدد العائدين من بولندا إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 3.38 مليون شخص وذلك منذ فبراير الماضي.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.