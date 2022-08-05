ادفع تكاليف وفاتك أولاً.. مدينة فرنسية تضع شروطاً صادمة لتسلق الجبال

كتبت: نهال أبو السعود

قال عمدة مدينة فرنسية إن الأوضاع فى جبل "مونت بلانك" من الخطورة بحيث يترتب على من ‏يرغبون في تسلق الجبل دفع مبلغ 15 ألف يورو مقدما لتغطية تكاليف إنقاذهم حال تعرضهم ‏لمصاعب، بالإضافة إلى تكاليف الجنازة فى حال موتهم.‏

وبحسب بي بي سي، أكد جان مارك بيليكس، عمدة بلدة سان جيرفيه التي تقع عند سفح الجبل الذي ‏يتجاوز ارتفاع قمته 4800 متر، أن الذين يتجاهلون التحذير كمن يلعبون "الروليت الروسي"، وقد زادت ‏موجة الحر من احتمالات سقوط الصخور.‏

وقال العمدة بيليكس إن معدل تكاليف عملية الإنقاذ يبلغ 10 آلاف يورو وتكاليف الجنازة والدفن تصل ‏إلى 5 آلاف يورو وأضاف أنه لا يمكن الانتظار من دافع الضرائب الفرنسي تغطية تلك التكاليف.‏

وورد في بيانه المنشور على موقع القرية أن المرشدين السياحيين يرفضون الآن اصطحاب المتسلقين على ‏طريق "جوتيه"، والمعروف بالطريق الملكي ويسري مفعول الإجراء الجديد حتى منتصف أغسطس على ‏الأقل.‏

وانتقد العمدة بعض المتسلقين المغامرين الذين يصعدون غير مكترثين باحتمال الموت، وأغلق عمدة ‏البلدة الفرنسية الملاجئ في المنطقة إلى إشعار آخر بسبب سقوط الصخور.‏

وأدت ندرة الثلوج وموجة الحر الاستثنائية إلى زيادة مخاطر سقوط الصخور وجعل التسلق أكثر خطرا. ‏كما زادت الحرارة مخاطر الانهيارات الثلجية.‏

وقال اوليفييه جريبير، وهو دليل مجرب في المنطقة لوكالة أنباء فرانس برس إن حوالي عشر متسلقين ‏ذوي تجربة فقط تمكنوا من الوصول إلى قمة الجبل كل يوم، مقارنة بالرقم المعتاد سابقا والذي كان ‏يتراوح بين 100 و120 متسلقا.‏

وتوجد في سلسلة جبال مونت بلانك 11 قمة يبلغ يتجاوز ارتفاعها 4 آلاف متر في فرنسا وإيطاليا، ‏وتجذب مئات آلاف السياح كل عام.‏