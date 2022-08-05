احذر.. أدوية تتسبب فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم

كتب - حسام الشقويرى

يمكن أن تتسبب بعض الأدوية التى تتناولها فى ارتفاع نسبة السكر فى الدم، خاصة إذا كنت تعانى من مرض السكرى، والأدوية التي تحصل عليها بوصفة طبية وبعض الأدوية التي تشتريها بدون وصفة طبية (OTC) يمكن أن تكون مشكلة للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحكم في نسبة السكر في الدم، حسبما نشر موقع webmd.

وتشمل الأدوية الموصوفة التي يمكن أن ترفع مستوى الجلوكوز لديك ما يلي:

الستيرويدات (وتسمى أيضًا الكورتيكوستيرويدات)

تعالج الأمراض التي تسببها الالتهابات، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة والحساسية، والستيرويدات الشائعة تشمل الهيدروكورتيزون والبريدنيزون، لكن كريمات الستيرويد ( للطفح الجلدي ) أو أجهزة الاستنشاق ( للربو ) ليست مشكلة.

والأدوية التي تعالج القلق واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية الأخرى، يمكن أن تشمل هذه الأدوية كلوزابين، وأولانزابين، وكويتيابين، وريسبيريدون.

حبوب منع الحمل

الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم ، مثل حاصرات بيتا ومدرات البول الثيازيدية

الستاتينات لخفض الكوليسترول

الأدرينالين لتفاعلات الحساسية الشديدة

جرعات عالية من أدوية الربو أو الأدوية التي تحقن لعلاج الربو

الايزوتريتنون لعلاج حب الشباب

تاكروليموس ، الذي تحصل عليه بعد زراعة الأعضاء

بعض الأدوية التي تعالج فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد سي

وتشمل الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية والتي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ما يلي:

السودوإيفيدرين، مزيل احتقان في بعض أدوية البرد والإنفلونزا

شراب السعال

النياسين، فيتامين ب

كيف تقرر ماذا تأخذه؟

على الرغم من أن هذه الأدوية يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم ، فهذا لا يعني أنه لا يجب عليك تناولها إذا كنت بحاجة إليها، أهم شيء هو العمل مع طبيبك على الطريقة الصحيحة لاستخدامها.

إذا كنت مصابًا بداء السكري أو كنت تراقب نسبة السكر في الدم ، فاسأل طبيبك قبل تناول أدوية جديدة أو تغيير أى أدوية، حتى لو كانت مجرد أدوية للسعال أو الزكام، وتذكر أن مجرد المرض يمكن أن يرفع نسبة السكر فى الدم.