إلقاء الضوء على إنجازات المجلس القومى للسكان فى احتفالية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد فرع المجلس القومي للسكان بمحافظة كفر الشيخ الاحتفال باليوم القومي للسكان، بحضور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للتطوير والاستثمار وشؤون المجتمع، ومحمد الوكيل، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، والدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، ومدير قصر ثقافة أنور المعداوى، وعوت سلامة، مدير فرع محو الأمية، وعدد من المسئولين .

وقال إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للتطوير والاستثمار وشئون المجتمع، إن الاحتفال تناول إلقاء الضوء علي إنجازات فرع المجلس القومي للسكان ودوره في إدارة ملف السكان بالمحافظة ودور الجهات الشريكة، مؤكداً أن كل مسؤول من الحضور في الاحتفالية تناول دوره في الخطة السكانية وآليات التنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان و باقي الجهات، مشيراً إلى أنه نقل تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ للحضور.

ونقل محمد الوكيل، مدير عام فرع المجلس القومي للسكان، تحيات الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للحضور.



الاحتفالية بالمجلس القومي للسكان



الحضور في الاحتفالية