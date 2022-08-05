إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران فى الولايات المتحدة بسبب عواصف رعدية

امتدت عمليات إلغاء الرحلات الجوية الضخمة إلى اليوم الثاني بعد أن ضربت العواصف الرعدية المطارات الرئيسية على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.
اعتبارًا من الساعة 12:45 مساء الجمعة، أظهر موقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية أنه تم إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران في الولايات المتحدة، وكان مطار لاجوارديا في نيويورك ونيوارك ليبرتي الدولي ومطار ريجان الوطني خارج واشنطن على رأس قائمة الإلغاء.
يوم الخميس، ألغت شركات الطيران 1248 رحلة على الصعيد الوطني ، وهو أسوأ يوم لإلغاء الرحلات في الأسابيع الستة الماضية، حيث ألغت خطوط ساوث ويست الجوية 370 رحلة ، أو 9 % من جدولها يوم الخميس وأجلت شركة ساوث ويست 1800 رحلة أخرى ، بنسبة 46% من جدولها يوم الخميس.
وتكافح شركات الطيران مع إلغاء الرحلات هذا الصيف لأنها تواجه نقصًا في الموظفين والطقس القاسي وتأخيرات في مراقبة الحركة الجوية.
وقامت شركات الطيران الأمريكية بتقليص جداولها للتخفيف من اضطرابات الحركة الجوية ، وكانت شركة أمريكان إيرلاينز هي الأحدث في إجراء تخفيضات ، خاصة في مركزها الرئيسي في فيلادلفيا، وألغت أمريكان إيرلاينز أكثر من 200 رحلة بحلول ظهر يوم الجمعة.
وكانت اضطرابات الحركة الجوية سيئة في أوروبا أيضًا، حيث أعلن مطاري لندن هيثرو وأمستردام شيفول عن خطوات هذا الأسبوع للحد من الازدحام.
وقامت إدارة أمن النقل الأمريكية يوم الخميس بفحص أكثر من 2.3 مليون مسافر في نقاط التفتيش الأمنية بالمطارات على مستوى البلاد ، أي حوالي 87% من نفس يوم الأسبوع في عام 2019.
واقترحت وزارة النقل الأمريكية يوم الأربعاء قاعدة من شأنها أن توسع الظروف التي يمكن فيها لركاب الخطوط الجوية استرداد الأموال، وسط تدفق شكاوى من الركاب الذين يسعون لاسترداد الأموال من شركات الطيران منذ بداية الوباء.
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