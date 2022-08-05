إلغاء أكثر من 1000 رحلة طيران فى الولايات المتحدة بسبب عواصف رعدية

كتبت: نهال أبو السعود

امتدت عمليات إلغاء الرحلات الجوية الضخمة إلى اليوم الثاني بعد أن ضربت العواصف الرعدية ‏المطارات الرئيسية على الساحل الشرقي في الولايات المتحدة.‏

اعتبارًا من الساعة 12:45 مساء الجمعة، أظهر موقع ‏FlightAware‏ لتتبع الرحلات الجوية أنه تم إلغاء ‏أكثر من 1000 رحلة طيران في الولايات المتحدة، وكان مطار لاجوارديا في نيويورك ونيوارك ليبرتي الدولي ‏ومطار ريجان الوطني خارج واشنطن على رأس قائمة الإلغاء.‏

يوم الخميس، ألغت شركات الطيران 1248 رحلة على الصعيد الوطني ، وهو أسوأ يوم لإلغاء الرحلات في ‏الأسابيع الستة الماضية، حيث ألغت خطوط ساوث ويست الجوية 370 رحلة ، أو 9 % من جدولها ‏يوم الخميس وأجلت شركة ساوث ويست 1800 رحلة أخرى ، بنسبة 46% من جدولها يوم الخميس.‏

وتكافح شركات الطيران مع إلغاء الرحلات هذا الصيف لأنها تواجه نقصًا في الموظفين والطقس القاسي ‏وتأخيرات في مراقبة الحركة الجوية.‏

وقامت شركات الطيران الأمريكية بتقليص جداولها للتخفيف من اضطرابات الحركة الجوية ، وكانت شركة ‏أمريكان إيرلاينز هي الأحدث في إجراء تخفيضات ، خاصة في مركزها الرئيسي في فيلادلفيا، وألغت أمريكان ‏إيرلاينز أكثر من 200 رحلة بحلول ظهر يوم الجمعة.‏

وكانت اضطرابات الحركة الجوية سيئة في أوروبا أيضًا، حيث أعلن مطاري لندن هيثرو وأمستردام شيفول ‏عن خطوات هذا الأسبوع للحد من الازدحام.‏

وقامت إدارة أمن النقل الأمريكية يوم الخميس بفحص أكثر من 2.3 مليون مسافر في نقاط التفتيش ‏الأمنية بالمطارات على مستوى البلاد ، أي حوالي 87% من نفس يوم الأسبوع في عام 2019.‏

واقترحت وزارة النقل الأمريكية يوم الأربعاء قاعدة من شأنها أن توسع الظروف التي يمكن فيها لركاب ‏الخطوط الجوية استرداد الأموال، وسط تدفق شكاوى من الركاب الذين يسعون لاسترداد الأموال من ‏شركات الطيران منذ بداية الوباء.‏