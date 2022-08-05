إقبال كبير على مصيف بلطيم.. ورئيس المدينة: وفرنا كل الخدمات للمصطافين.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

يشهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية، لقضاء إجازة الصيف، ومن مراكز ومدن المحافظة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة توزيع فرق الإنقاذ علي كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ واللوحات الارشادية، وتوزيعها علي جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة علي حالة البحر، وتوزيع زي موحد علي جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات الانقاذ حرصاً على سلامتهم.