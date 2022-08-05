اليوم السابع
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إقبال كبير على مصيف بلطيم.. ورئيس المدينة: وفرنا كل الخدمات للمصطافين.. صور

الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:50 م
إقبال كبير على مصيف بلطيم.. ورئيس المدينة: وفرنا كل الخدمات للمصطافين.. صور بلطيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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يشهد مصيف بلطيم، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من المصطافين القادمين من كافة المحافظات المصرية، لقضاء إجازة الصيف، ومن مراكز ومدن المحافظة.
 
ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بمتابعة توزيع فرق الإنقاذ علي كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ واللوحات الارشادية، وتوزيعها علي جميع الشواطئ، وتركيب الأعلام الدالة علي حالة البحر، وتوزيع زي موحد علي جميع الأفراد، وتدعيم المنقذين بأطواق النجاة وصفارات الإنذار، مهيباً بالمصطافين بالالتزام بتعليمات الانقاذ حرصاً على سلامتهم.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، جار تشغيل جيت سكي ،و 3 لنشات بحري للمساعدة في أعمال الإنقاذ وتم التأكيد على حسن معاملة المصطافين، مؤكداً أنه سبق التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في أعمال الإنقاذ والحاصلة علي ترخيص من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على القيام بأعمال الإنقاذ البحرى علي شواطئ مدينة مصيف بلطيم بـ 70 فرد انقاذ، و10 مشرفين، و 2 جيت سكي " موتوسيكل مائي، و لانش بحرى"، مؤكداً أنه تم توفير كافة الخدمات للمصطافين، واستمرار أعمال النظافة.

اقبال كبير على المصيف
إقبال كبير على المصيف
 
اقبال كبير من المصطافين
إقبال كبير من المصطافين
 
الاقبال على المصيف
الاقبال على المصيف
 
جانب من الاقبال
مصيف بلطيم
 
زحام بالمصيف
زحام بالمصيف

 


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