إعادة طفل بالدقهلية لأسرته بعد اختطافه من مصيف جمصة وبيعه لشخص في سوهاج

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث الدقهلية، من التوصل وإعادة طفل جرى اختطافه من أهله في مدينة جمصة، بعد 4 أيام من تتبع ‏خط سير نجار مسلح المتهم بخطفه، والذي استدرج الطفل عن طريق تقديم أطعمة له، وأظهرت ‏كاميرات المراقبة تفاصيل عملية الخطف، وبذلت مباحث الدقهلية جهودا كبيرة حتى توصلت إلي مكان ‏الطفل في منطقة دار السلام في سوهاج، ‏واعترف المتهم بأنه قام ببيع الطفل لأحد الأشخاص.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة، لحظة سير طفل ‏يدعي "مصطفى زيدان"، بمفرده في الشارع بمدينة جمصة، ويظهر شخص بيده كيس بطاطس يستدرجه ‏به‎.‎

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث ‏الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة من بعض الاهالي باختفاء طفل من مدينة ‏جمصة، ‏يدعي "مصطفى زيدان"، ‏بعدما شاهده أحد الاشخاص "متسول"، وذلك أثناء قيام شخص غير ‏معروف باستدراجه، وتبين أن الطفل وأسرته من الصعيد ومقيمين بمصيف جمصة خلال موسم الصيف ‏للعمل به كباعة جائلين.

ولأهمية الواقعة كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس المباحث الجنائية تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وتفريغ الكاميرات بمحيط ‏المنطقة التي ظهر فيها الطفل لتحديد هوية الشخص الذي قام باستدراجه والوصول إلى الطفل‎.

وتوصلت جهود فريق البحث إلي أن الطفل خطفه متسول وتحرك به من مدينة جمصة حتى وصل به إلي ‏منطقة دار السلام في محافظة سوهاج، وتمكنت من الوصول إليه بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، ‏وإعادته إلي أسرته سالما.‏

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.‏