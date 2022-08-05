وأفادت مصادر محلية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، بأن المواجهات اندلعت عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، ما أدى لإصابة تسعة فلسطينيين بالرصاص المعدني بينهم طفل، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيًا.



من جهة أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز والصوت الأهالي الذين تصدوا لاقتحام مستوطنين خان اللبن الشرقية، جنوب نابلس.



وأدى الأهالي صلاة الجمعة في موقع الخان، قبل أن يقتحمه نحو 100 مستوطن لتأدية طقوسهم التلمودية فيه، بحماية قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون بعد أن انتهوا من أداء طقوسهم، بالعربدة في المكان وهاجموا الأهالي.



يُشار إلى أن خان اللبن الشرقية الواقع جنوب القرية، على طريق رام الله - نابلس الرئيسي، هو موقع تاريخي، يتعرض باستمرار منذ عدة سنوات لمحاولة السيطرة عليه من قبل المستوطنين.