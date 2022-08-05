إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة أهناسيا

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بالقرب من بوابة مدينة أهناسيا غرب محافظة بنى سويف.

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بخمس سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من فارس سمير موسي 54 سنه مقيم النويره اهناسيا مصاب كسر مضاعف بالقدم اليسرى، عبد الرحمن ايمن شعبان 25 سنة مقيم اهناسيا ، طالب مصاب اشتباه م بعد الارتجاج ، عادل ربيع حسين 32 سنه مقيم النويره اهناسيا مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج ، محمد ربيع حسين25 سنه مقيم اهناسيا مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالقدم اليمني ، محمد وفيق محمود 23 سنه مقيم اهناسيا ، مصاب اشتباه م بعد الارتجاج وجروح متفرقة، أحمد ناصر طالب مقيم اهناسيا مصاب غيبوبة.

وتم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.