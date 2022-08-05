اليوم السابع
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إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج

الجمعة، 05 أغسطس 2022 10:25 م
إصابة 5 في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بجهينة سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

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شهد الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة انقلاب سيارة على الطريق نتج عنها إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى العام بسوهاج وتم وضعهم تحت الرعاية الطبية بقسم استقبال الطوارئ.

 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى الغربى بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق ووجود مصابين.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز نتج عن الحادث إصابة شمس الدين . م . م 37 سنة بكسر في الضلوع، وهانى . ا . م 32 سنة بجرح قطعى بالرأس، وشريف . ا . م 38 سنة بإشتباه كسر باليد اليسرى، وحمادة . ع . أ 23 سنة باشتباه نزيف بالبطن، وأحمد . م . ع 13 سنة بكدمات متفرقة بالجسم.

 

تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج العام، وتم رفع أثار الحادث عقب انتقال ضباط المرور لمكان الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.


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