إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم وقع بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووجود 4 مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.