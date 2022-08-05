اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 2 وضبط 2 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم بالغربية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:49 م
إصابة 2 وضبط 2 آخرين فى مشاجرة بسبب خلافات بينهم بالغربية اسعاف
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

القي ضباط مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية القبض على شابين بعدما نشبت بينهما وبين 2 اخرين مشاجرة بالاسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهم واسفرت عن إصابة 2 باصابات وطعنات  متفرقة.

تلقى اللواء محمد عمار  مدير امن الغربية إخطارًا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالاسلحة البيضاء بقرية كفر كلا الباب.

 انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة  "أحمد.ن.ص" مصاب بجرح نافذ في البطن و"رامز.أ.س"مصاب بطعنه بالصدر"طرف أول" وبين "يحي.ف.ج" و "محمد.ع .ز "طرف ثاني بسبب خلافات بين الطرفين.
 تم ضبط الطرف الثاني ونقل الطرف الأول للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



 


مدير امن الغربية

السنطة

مشاجرة

قرية كفر كلا الباب بالغربية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة