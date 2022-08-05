إزالة 47 لافتة إعلانية غير مرخصة وتحرير 34 محضرًا تموينيا بالواسطى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكري رئيس المدينة، حملة استهدفت استمرار أعمال رفع اللافتات الإعلانية المخالفة وغير المرخصة بشوارع وميادين الواسطى، والتي أسفرت عن إزالة 47 لافتة بدون ترخيص، كما تم رفع 95 طن من القمامة والأتربة بمناطق متفرقة من شوارع المدينة علاوة على نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز

وفى سياق منفصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بتنفيذ الإزالة لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة نصف قيراط من الأرض الزراعية بزمام قرية بني سليمان، وذلك خلال حملة مكثفة نفذتها الوحدة المحلية، بالتنسيق مع حماية الأراضي الزراعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم تحرير 34 محضراً لمخالفات تموينية خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة التموينية على المخابز البلدية بدائرة المركز لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، حيث تنوعت المخالفات بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.





