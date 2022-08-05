إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالبصيلية فى أسوان وتنفيذ 4 إزالات بالأقصر

أسوان - عبد الله صلاح والأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق أحياء المطار وشرق مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 4 قرارات إزالة، والتى شملت إزالة أعمال مخالفة صب أعمدة الدور الأول علوى بدون ترخيص من السلطة المختصة بمسطح 80 متر بمنطقة القباحي الغربي بحي شرق، وإزالة أعمال مخالفة صب أعمدة الدور الأول علوي من المونة الأسمنتية والخرسانة المسلحة بدون ترخيص من السلطة المختصة على مسطح 80 متر بشارع متفرع من ترعة البسوس حي شرق، وإزالة أعمال مخالفة صب سملات وأعمدة الدور الأرضي بالخرسانة المسلحة بدون ترخيص من السلطة المختصة على مسطح 120 متر بمنطقة حي المطار، وإزالة أعمال مخالفة صب سملات وأعمدة الدور الأرضي بالخرسانة المسلحة وبناء قواطيع من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص من السلطة المختصة على مساحة 90 متر بمنطقة حي المطار.

وشارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية ، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالمناطق والإدارة الهندسية بالإضافة إلى أعضاء المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

وفى أسوان استكملت المحافظة تنظيم حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيها.