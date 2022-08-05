اليوم السابع
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الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:17 م
أكرم القصاص
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إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالبصيلية فى أسوان وتنفيذ 4 إزالات بالأقصر

الجمعة، 05 أغسطس 2022 02:46 م
إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة بالبصيلية فى أسوان وتنفيذ 4 إزالات بالأقصر إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان
أسوان - عبد الله صلاح والأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر تحت إشراف اللواء هشام عبد الغفار مدير أمن الأقصر، حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بنطاق أحياء المطار وشرق مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء وتحرير محاضر فورية للمخالفين.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن تنفيذ 4 قرارات إزالة، والتى شملت إزالة أعمال مخالفة صب أعمدة الدور الأول علوى بدون ترخيص من السلطة المختصة بمسطح 80 متر بمنطقة القباحي الغربي بحي شرق، وإزالة أعمال مخالفة صب أعمدة الدور الأول علوي من المونة الأسمنتية والخرسانة المسلحة بدون ترخيص من السلطة المختصة على مسطح 80 متر بشارع متفرع من ترعة البسوس حي شرق، وإزالة أعمال مخالفة صب سملات وأعمدة الدور الأرضي بالخرسانة المسلحة بدون ترخيص من السلطة المختصة على مسطح 120 متر بمنطقة حي المطار، وإزالة أعمال مخالفة صب سملات وأعمدة الدور الأرضي بالخرسانة المسلحة وبناء قواطيع من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بدون ترخيص من السلطة المختصة على مساحة 90 متر بمنطقة حي المطار.

وشارك في الحملة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية ، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار وهاني عادل سعد رئيس حي شرق، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية ، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالمناطق والإدارة الهندسية بالإضافة إلى أعضاء المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة.

وفى أسوان استكملت المحافظة تنظيم حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى يأتى تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيها.

وفى هذا الصدد كلف أشرف عطية محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية للإستمرار فى تنفيذ الحملات التى تستهدف إزالة أى تعديات أولاً بأول للقضاء نهائياً على العشوائية والحفاظ على الأراضى سواء كانت بناء أو زراعية أو رى.
 
ونفذت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر، حملة إزالة مكبرة إستهدفت إزالة 10 حالات تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 3875 م2 منها 8 حالات إزالة فورية فى المهد بمساحة 2075 م2 ، بجانب حالتين لقرارات صادرة مسبقاً بمساحة 1800 م2 وذلك وسط مشاركة للقوات الأمنية بنقطة شرطة البصيلية ، وأيضاً العاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة التى تستخدم فى أعمال الهدم والإزالة.
 
إزالة للتعديات ومخالفات البناء بحي المطار وشرق مدينة الأقصر
إزالة للتعديات ومخالفات البناء بحي المطار وشرق مدينة الأقصر

تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات ومخالفات البناء بحي المطار
تنفيذ 4 قرارات إزالة للتعديات ومخالفات البناء بحي المطار

حملات ازالة تعديات بالأقصر
حملات ازالة تعديات بالأقصر

إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (1)
إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (1)

إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (2)
إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (2)

إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (3)
إزالة حالات تعدى على أملاك الدولة بمدينة البصيلية فى أسوان (3)
 

 


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