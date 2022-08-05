إزالة تعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة فى المحلة بالغربية.. صور

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة برئاسة اللواء وجدى الجروانى، رئيس المركز والمدينة المحلة الكبرى حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد بنطاق الوحدات المحلية قادها حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة و المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 5 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 5 قيراط و 10 سهم و إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 1 قيراط و 16 سهم.

وقال رئيس المدينة، إن إزالات التعديات على الأرض الزراعية كانت بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية شملت حالتين تعدى الحالة الأولى ناحية سندسيس باسم المخالف أميمه محمد السيد شاهين على مساحه 1 قيراط و 5 سهم عبارة عن قواعد خرسانية وتمت إزالة كلية للقواعد والحالة الثانية، ناحية سندسيس باسم المخالف أحمد يوسف أبوالعلا عبارة عن فرشة خرسانية على مساحه 2 قيراط و تم عمل إزالة كلية للحالة.

وفى الوحدة المحلية لقرية العامرية شهدت 3 حالات إزالة فى المهد: الحالة الأولى بناحية العامرية باسم المواطن فؤاد مهدي عبارة عن سمل خرساني على مساحة 19 سهم و تم إزالة السمل و الحالة الثانية بناحية العامرية أيضاً باسم المواطن محمد لطفي جعفر عبارة عن شده خشبية على مساحة 18 سهم وتم رفع الشدة و الحالة الثالثة بقرية دنوشر باسم المواطن خالد عز الرجال عاشور عبارة عن سمل خرساني على مساحة 16 سهم وتم إزالة السمل.

وأضاف "الجروانى "أنه إزالة التعديات على أملاك الدولة حيث تم إزالة 13 حالة تابعة لهندسة رى بشبيش بمساحة 291.5 متر ( 1 قيراط و 16 سهم بالعديد من المواقع منها سندسيس و دخميس و ميت الليت وبحر الملاح وبحر شبين ولومانه و ميت السراج وطنبارة الغربيــــة و بحر المعاش و كانت التعديات عبارة عن وضع مواسير واكشاك خشبية وعشش وهناجر وتشوين اخشاب واعمال ردم.

أكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.