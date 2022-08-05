إحالة 96 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.
مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.
وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية أمس الخميس.
أسفرت الحملات عن إحالة 51 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى
وكذلك احالة 18 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إحالة 96 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرةالجمعة، 05 أغسطس 2022 04:43 م
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.
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