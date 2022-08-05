اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 96 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة

الجمعة، 05 أغسطس 2022 04:43 م
إحالة 96 موظفا للتحقيق خلال حملة لتحقيق الانضباط الإدارى بالبحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة  محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الإنضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة.

مشددا على ضرورة إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية أمس الخميس.

أسفرت الحملات عن إحالة 51 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى

وكذلك احالة 18 من العاملين بالوحدات الصحية بشبراخيت للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانونى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


إحالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

مركز شبراخيت

مركز الدلنجات

محافظ البحيرة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة