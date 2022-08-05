أطعمة مهمة لمحاربة رائحة الفم الكريهة

كتبت نهير عبد النبى

رائحة الفم الكريهة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون، قد يكون ذلك بسبب إهمال نظافة الأسنان أو وجود مشاكل صحية فى الجسم تؤثر على رائحة الفم، وحسب ما ذكره موقع smiledirectclub فإن نظافة الأسنان الجيدة هى أفضل طريقة لمنع رائحة الفم الكريهة، لكن الطعام الذى تتناوله يمكن أن يكون له تأثير كبير أيضًا.

البصل أو الثوم غير مسموح به إذا كنت تتطلع إلى التخلص من رائحة الفم الكريهة، لكن ما يسبب رائحة الفم الكريهة أعمق من الأطعمة ذات الرائحة الكريهة، وتنتج البكتيريا الموجودة في فمك، مركبات الكبريت المسئولة عن رائحة الفم الكريهة لأنها تكسر بقايا الطعام والخلايا الميتة.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في محاربة راحة الفم الكريهة وهى:



- الفواكه والخضراوات النيئة

تساعد الفواكه والخضراوات الطازجة المقرمشة ، بما في ذلك التفاح والكمثرى والجزر والكرفس، على إنتاج اللعاب الذي ينظف البكتيريا المسببة للرائحة في فمك، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف لذا فهي تعمل كفرشاة أسنان طبيعية أثناء تناولك الطعام، إذا اخترت التفاح فستحصل على جرعة ثلاثية من الوقاية من رائحة الفم الكريهة.

- الزبادى

يحتوي الزبادي المحتوي على البروبيوتيك على بكتيريا جيدة ويمكن أن يساعد في مكافحة البكتيريا التي تعد أحد أسباب رائحة الفم الكريهة، ووجدت دراسة من الاتحادات الدولية لأبحاث طب الأسنان أن المشاركين الذين تناولوا ثلاث أونصات من الزبادي الخالي من السكر مرتين يوميًا لمدة ستة أسابيع لديهم مستويات أقل من المركبات المسببة للبكتيريا.

- البقدونس والريحان

تحتوي هذه الأعشاب على مادة البوليفينول، وهي مواد كيميائية طبيعية أظهرت الدراسات أنها تعمل كعلاجات لرائحة الفم الكريهة، كما أنها ثقيلة على الكلوروفيل إذا كنت تتوق إلى نكهة الثوم ولكنك لا تريد أن يدفع فمك الثمن، فإن البقدونس والريحان يصنعان مزيجًا رائعًا من النكهة البديلة وطريقة جيدة للقضاء على رائحة الفم الكريهة في مهدها.

- الشاى الأخضر

أظهرت الدراسات أن الكاتيكين ، مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة بكثرة فى الشاى الأخضر، يمكن أن تساعد فى محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة ومثل البقدونس والريحان، ووجد أن البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر فعال للغاية أيضًا.

- علكة خالية من السكر

يساعد مضغ العلكة على تفكيك وإزالة كل من الطعام والخلايا الميتة من أسنانك، وهي ما تحتاجه البكتيريا لتوليد رائحة الفم الكريهة، على الرغم من ذلك فإن العلكة المحلاة بالسكر يمكن أن تزيد من تسوس الأسنان - لذا جرب العلكة المحلاة بالأكسيليتول البديل الطبيعي.

- الحمضيات

القوة العلاجية لفيتامين ج معروفة جيدًا وهي فعالة في فمك مثل أي مكان آخر تساعد الفواكه الحمضية والبطيخ والأطعمة الأخرى الغنية بفيتامين ج على منع التهاب اللثة الذى يسبب رائحة الفم الكريهة ومشاكل صحة الفم الأخرى.