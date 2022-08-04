7 أغسطس بدء سحب الكراسات للتقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية

كتب محمود عبد الراضي

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقدم للإلتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة )علمى علوم( والشهادة الثانوية الأزهرية )علمى( للأعوام من 2019 حتى 2022 للذكور وعامى 2021 و2022 للإناث بحد أدنى 60% على ألا يقل نسبة النجاح فى اللغة الإنجليزية عن 65%.

مدة الدراسة بالمعاهد (سنتان) يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة (معاون أمن ثالث) يترقى بعدها فى الدرجات المختلفة.

الطالب يقضى ثلاثة أشهر تدريب أساسى بالمعاهد بنظام الإقامة وباقى مدة الدراسة بنظام التردد اليومى.

يتم سحب كراسات الإلتحاق إعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 حتى الخميس الموافق 8/9/2022 وذلك بمستشفيات الشرطة (بمدينة نصر طنطا - الإسكندرية – أسيوط) .

يتم إستلام الكراسات عقب إستيفائها إعتباراً من الثلاثاء الموافق 9/8/2022 حتى الأحد الموافق 11/9/2022بمقر المعهد الكائن داخل مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

جاء ذلك فى إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التى تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفنى الصحى الشرطى بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين قادرين على تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً فى مجالى (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة) وذلك إستكمالاً للخطى الهادفة نحو منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.