57.6 % زيادة فى تحصينات أعداد الماشية بلقاح الحمى القلاعية عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2021 ومن أهم مؤشراتها بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 36 بؤرة عام 2021 مقابل 12 بؤرة عام 2020 وذلك بنسبـة زيادة قدرها 200٪، وبلغت الإصابة بمرض الجلد العقدى 16بؤرة عام 2021 مقـابل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 20٪.

وبلغت أعداد تحصينات لقاح الحمى القلاعيـة ثلاثـى العترة للماشـية والحيوانات 8.9 مليـون حالة عام 2021 مقابل 5.6 مليون حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 57.6٪، وبلغت أعداد الماشية والحيوانات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 686 ألف حالة عام 2021 مقابل 567 ألف حالة عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.9٪.

أما بالنسبة للدواجن بلغت عدد بؤر إصابة الدواجن بمـرض أنفلونـزا الطيور 65 بؤرة عام 2021 مقابل 66 بؤرة عام 2020 بنسبة إنخفاض قدرها 1.5٪، وبلغت أعداد الدواجن التى تم علاجها من الأمراض الباطنـة 1.7 مليون حالة عام 2021 مقابــل 2‚2 مليـون حالة عـام 2020 بنسبـة انخفاض قدرها 23.3٪، وبلغـت أعداد الماشية و الحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 349946 رأس عـام 2021 مقابــل 308246 رأس عـام 2020 بنسبـــة زيادة قدرها 5‚13