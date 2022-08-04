4 عمليات إزالة مياه بيضاء بتقنية الفاكو وزراعة عدسات بمستشفى طيبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور أحمد شفيق، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إنه نجح أطباء قسم الرمد فى مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة بمدينة إسنا، في إجراء 4 عمليات لإزالة المياه البيضاء بتقنية الفاكو مع زراعة عدسة بالمستشفى، وذلك بتكلفة قدرها 300 جنيه فقط للعملية الواحدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تعمل تقنية الفاكو على إزالة المياه البيضاء من أمام عدسة العين و استبدال العدسة المعتمة بأخرى صناعية سليمة وذلك، بالاعتماد على جهاز الموجات فوق الصوتية، حيث أجري الجراحة الطاقم الطبي المكون من الدكتور زكريا أحمد كمال استشاري طب و جراحات العيون بمستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد إبراهيم استشاري التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض المكون من إسراء عبد المعين وحمدية عبد الرازق ومروة أحمد إبراهيم ومحمد صبح.

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه تتوافر في عيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر جلسات العلاج الضوئي ((Narrow Band UVB لعلاج البهاق، وتستخدم تقنية العلاج الضوئي في حال كان البهاق منتشراً في أماكن عدة من الجسم حيث يتم تعريض الجسم كامل للأشعة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع ، ويستمر في العلاج حسب استجابة الجسم للعلاج، وتعطي هذه الطريقة نتائج جيدة في إعادة اللون خاصة لمناطق الوجه، الجذع، الطرفين العلويين والساقين.

ويمكن الكشف بعيادة الجلدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.