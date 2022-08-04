2274 متطوعًا فى ساحات المسجد النبوى لخدمة ضيوف الرحمن

إيمان حنا

بلغ عدد المتطوعين في المسجد النبوي خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، (2274) متطوعًا، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغت (97605)، بمشاركة أكثر من 12 جهة، كما بلغ عدد المبادرات المقدمة 8 مبادرات.

يأتي ذلك ضمن جهود وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي من خلال الإدارة العامة للعمل التطوعي، على تنظيم الأعمال التطوعية في المسجد النبوي التي تعد من أهم الروافد المساندة في تقديم الخدمات وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول لأكثر من مليون متطوع في المملكة بحلول 2030.وفق بيان لسفارة السعودية.

وتعمل الإدارة العامة للتطوع برئاسة المسجد النبوي على استقطاب المتطوعين وتنظيم الأعمال التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، من خلال استقطاب أكثر من 1000 متطوع وبفرص تطوعية متنوعة مقسمة على فترات متعددة، وتقوم الإدارة من خلال مراقبيها بمتابعة المتطوعين في المسجد النبوي وتسهيل أمورهم وتوجيههم ليؤدوا أعمالهم على أكمل وجه.

ومن أهم الأعمال التطوعية في المسجد النبوي استقبال الزوار وتوجيههم وتقديم الخدمات لهم والإجابة على استفساراتهم، إضافةً إلى تثقيف ضيوف الرحمن من خلال توفير جميع المعلومات والاحتياجات لهم، لتسهيل تجربتهم داخل المسجد النبوي وساحاته.

كما تتنوع الأعمال التطوعية في المسجد النبوي كخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتبخير المسجد النبوي، وتنظيم الممرات لتسهيل الدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، ومنع تكدس وازدحام المصليات وتنظيمها، وتسهيل تنقل المصلين داخل المسجد النبوي وساحاته بكل يسر، إضافة للتطوع الإسعافي والإرشاد المكاني بعدة لغات.