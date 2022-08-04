اليوم السابع
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12جنيها تراجعا فى سعر كيلو الدواجن منذ شهر رمضان

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:14 م
12جنيها تراجعا فى سعر كيلو الدواجن منذ شهر رمضان الدواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن فى مصر تراجع بحوالي 12 جنيها منذ انتهاء شهر رمضان، حيث هبط سعر كيلو الدواجن البيضاء من 41 جنيها تسليم أرض المزرعة إلي 29 جنيها في تداولات اليوم الخميس.
 
وبلغت أسعار كيلو الفراخ  مستويات تراوحت من 29-31 جنيهًا تسليم أرض المزرعة اليوم، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 34 جنيها واقصي سعر 36 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.
 
متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم، سعر كيلو الأبيض 29 جنيها للكيلو بالمزرعة، وبلغ سعر الساسو فى المزرعة 50 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض يسجل سعر 5.5 جنيها إلى 6 جنيهات والكتكوت الساسو 4.75 إلى 5.25 جنيها للكيلو وفراخ أمهات بيضاء 26 جنيهات.

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