10 مميزات تجعل مصيف الإسكندرية رقم 1 فى مصر ويتفوق على المدن السياحية.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

تعد محافظة الإسكندرية هى المصيف الأول فى مصر، فهى الأكثر شعبية وإقبالا، حيث تستقبل الإسكندرية فى كل عام ما يقرب من 5 ملايين مصطاف وزائر خلال أشهر الصيف، والتى تصل ذروتها فى شهرى يوليو وأغسطس.

وهناك 10 مميزات تجعل مصيف الإسكندرية يتفوق على المدن السياحية والساحلية الأخرى وهى:

1. تتمتع الإسكندرية بأكبر عدد شواطئ فى المحافظات الساحلية، حيث يبلغ عدد شواطئها الساحرة 61 شاطئا ممتدة بطول الشريط الساحلى، مما يعطى المتعة وفرصة الاختيار.

2. تتمتع الإسكندرية بأرخص سعر لدخول الشواطئ فى المحافظات الساحلية والسياحية، حيث يوجد بها الشواطئ المجانية تماما، وأسعار الدخول تبدأ من 5 جنيهات للفرد، وأعلى سعر لا يتخطى 25 جنيها.

3. تتمتع الإسكندرية بأنشطة ترفيهية عديدة، تبدأ من التنزه على كورنيش الإسكندرية من المندرة شرقا وحتى قلعة قايتباى غربا، ومرورا بالعدد الكبير من الكافيهات والكافتيريات المنتشرة بطول الكورنيش، والكثير منها الذى يطل على البحر.

4. تتمتع الإسكندرية بمختلف الأنشطة الفنية الممتعة والتى تقدم متعة وترفيها جيدا للمصطافين، حيث يوجد بالإسكندرية أكثر من 80 دور سينما، وعدد من المسارح الحكومية والخاصة تقدم عروضها الفنية طوال أشهر الصيف.

5. العديد من الفعاليات الثقافية التى تحظى بها محافظة الإسكندرية خلال أشهر المصيف، تقدم وجبات فنية وثقافية، من خلال المراكز الثقافية ومكتبة الإسكندرية.

6. ينطلق فى الإسكندرية فى كل صيف عدد من المهرجانات الفنية لكبار نجوم مصر والوطن العربى، مثل مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية، ومهرجان وزارة الثقافة للأغنية الذى يتم تنظيمة على المسرح الرومانى وسط أجواء ساحرة.

7. تتمتع الإسكندرية بالعديد من المناطق الأثرية والمتاحف المتميزة والتى لا يوجد مثيل لها فى أى محافظة أخرى، أشهرها قلعة قايتباى وعامود السوارى ومقابر كوم الشقافة.

8. يوجد بها العديد من المبانى الدينية لمتعة السياحة الدينية، مثل ‏كاتدرائية القديس مرقس أقدم كنيسة فى أفريقيا، والمعبد اليهودى بالنبى دانيال، ومسجد المرسى ‏أبى العباس ببحرى.

9. يوجد بالإسكندرية أكبر عدد من المتاحف، وسط المدن الساجلية والمصيفية، تعطى للمصطاف متعة الزيارة لعل أشهرها متحف المجوهرات فى جليم.

10- يوجد بالإسكندرية عدة أسواق تجارية تعطى للمصطافين متعة التسوق، أشهرها سوق وسط البلد وسوق "خالد بن الوليد" وعدد كبير من الأسواق المتخصصة.