وكيل "صحة الدقهلية" يعقد اجتماعا مع مدير مستشفي شربين المركزى

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا مع مدير مستشفى شربين المركزي ورؤساء الأقسام، لمناقشة استراتيجية، وخطة عمل المستشفى خلال الفترة المقبلة، والمعوقات التي تؤثر على سير العمل، وذلك بحضور الدكتورة هبه الشريف، مدير إدارة الطب العلاجي.

وتناول الاجتماع مناقشة الاحتياجات من التجهيزات الطبية، وموقف أعطال الأجهزة الطبية، وموقف الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

كما تم خلال الاجتماع، عرض تقارير المرور الإشرافية على أقسام العنايات والحضانات والأقسام الداخلية بالمستشفى، وعرض السلبيات والإيجابيات، ومناقشة مؤشرات أداء العمل خلال الفترة السابقة، ووضع الخطط والحلول المناسبة للسلبيات خلال الفترة المقبلة، وخطة تطوير الخدمات الطبية بجميع الأقسام الطبية.

وحرص مكين خلال الاجتماع، على الاستماع لجميع رؤساء الأقسام بالمستشفى ومعرفة المعوقات التي قد تؤثر على سير العمل، ووعد بدعم جميع المستشفيات والأطقم الطبية، لرفع مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية، متمنيًا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.