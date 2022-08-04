"وكيل تعليم دمياط": حصر العجز والزيادة فى التخصصات المختلفة

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا بمديري الإدارات النوعية بالمديرية وموجهي عموم المواد بحضور صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية.



وأكد "وكيل الوزارة" علي سرعة الإنتهاء من موقف العجز والزيادة بالتخصصات المختلفة بكل إدارة علي حدى والانتهاء من عمل النشرات وتسليمها مع الاستعدادات الخاصة لبداية العام الدراسي الجديد.



كما ناقش "خلف" ضوابط الخطة الأسبوعية والالتزام التام بها وعدم تغييرها الا بموافقة وكيل الوزارة وقبل القيام بها وشمولها جميع الإدارات والمدارس بحيث تغطي الإدارات العشر على مدار كل شهر، منبها أنه في حالة تعديل الخطة بشكل منفرد وتقديم التعديل بعد القيام بها، تعد مخالفة لعدم الالتزام بالخطة المعتمدة، و تكون الخطة بواقع ثلاثة أيام بحد ادني ويوم مكتب ويوم اجتماع بأعضاء التوجيه.



وحذر "وكيل الوزارة" بعدم تكرار نفس الإدارة أو المدرسة في نفس الاسبوع الا إذا كان هناك ضرورة لذلك أو تعديل من قبل السيد وكيل الوزارة.



وطالب "خلف" موجهي عموم المواد بإعداد نماذج من الدروس المميزة لعدد من المعلمين المتميزين و عقد لقاءات تنميه مهنيه للمعلمين في كل تخصص حسب الاحتياج التدريبي.



بالاضافة إلي عرض ومناقشه الخطة الأسبوعية وضرورة تواجد الموجه (مدير الإدارة) يومان من كل اسبوع مكتب على الاقل بالمديرية، موجها بضرورة الالتزام بتسجيل الزيارة بالتقرير المتفق عليه.



وتابع "وكيل الوزارة" موقف مشروع الأولمبياد القومي والافريقي للعلوم والرياضيات وما تم تنفيذه بالمدارس، مشيرا الي متابعه مراكز تنميه القدرات والأنشطة الصيفية من قبل الموجه العام لجميع المراكز بالإدارات التعليمية.



وطالب الحضور بوضع خطه لتحسين الاداء ورفع كفاءه جميع الأخصائيين خلال العطلة الصيفية ومشاركه ما يلزم من ادارات وتوجيهات مساعده، بالاضافة الي عمل مبادرات جديدة لجذب الطلاب لممارسة النشاط الصيفي.