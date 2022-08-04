اليوم السابع
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وفاة شخص داخل شقته بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالغربية

الخميس، 04 أغسطس 2022 07:48 م
وفاة شخص داخل شقته بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بالغربية جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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توفى شخص يبلغ من العمر 44 عاما مقيم بالحى الصناعى بكفر الزيات بمحافظة الغربية، بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ لشرطة النجدة من أهالى منطقة الحى الصناعى بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لشخص يدعى "تامر.ال" يبلغ من العمر 44 سنة، وأن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


امن الغربية

كفر الزيات

جرعة مخدرات زائدة

محافظة الغربية



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